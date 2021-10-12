banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Seyir halinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 12.10.2021, 11:07
Seyir halinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Sütlük köyünden Pazaryeri ilçesine seyir halindeki 43 PK 438 plakalı traktör sürücü A.S. direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yolun sağ tarafında devrildi. Kazada yaralan sürücü A.S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1