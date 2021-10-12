Seyir halinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Sütlük köyünden Pazaryeri ilçesine seyir halindeki 43 PK 438 plakalı traktör sürücü A.S. direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yolun sağ tarafında devrildi. Kazada yaralan sürücü A.S. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.