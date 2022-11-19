Seyir halinde alev alan tır kül oldu

Gaziantep-Şanlıurfa otobanında alev alan bir tır kül oldu.

Tır yangını, Gaziantep-Şanlıurfa otobanı Nizip mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, balatası ısınan tır alev aldı. Tır şoförü Hakim Durdu aracın alev aldığını görünce kenara çekip İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken tır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.