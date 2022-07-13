Seyir halinde alev alan otomobilden valizlerini böyle kurtardı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobil, bir anda alev aldı. Dumanlar yükselen araçtan çıkan sürücü ve yolcular, alevlerin arasında bagajda bulunan valizlerini kurtarmaya çalıştı.

Tatil için Manavgat Sorgun Mahallesi Titreyengöl Turizm Bölgesine gitmekte olan Nurhan Şirin’in kullandığı 06 AFM 588 plakalı otomobilden, D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolundan Hüseyin Avni Akın Caddesine döndüğü sırada aniden dumanlar yükselmeye başladı. Duman çıkmasıyla birlikte araçta bulunanlar dışarı çıkıp uzaklaşırken, bagajda bulunan valizlerini kurtarmanın telaşına düştüler. Olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan alışveriş merkezinden çok sayıda yangın tüpüyle müdahale yapılırken, araç alev alev yanmaya, sık sık patlamalar yaşanmaya devam etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Manavgat birimine bağlı ekiplerin gelmesiyle yangın tamamen söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı güvenlik kamerasında

Diğer taraftan yangın anı baştan sona işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; araçtan çevreyolundan caddeye girdiği anda dumanlar çıktığı, araçtakilerin panik halinde araçtan uzaklaştığı, işyerinden yangın tüpleriyle araca müdahalede bulunulduğu görüldü.