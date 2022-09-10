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Seyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu
Adana’da Seyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu.
Asayiş 10.09.2022, 10:56
Adana’da Seyhan Nehri’nde erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar Seyhan Nehri’nde sürüklenen bir erkek gördü. Vatandaşlar hemen 112’yi arayarak durumu haber verdi. Nehre gelen sualtı polisi şahsı karaya çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti. Polisin ilk yaptığı incelemede şahsın 25 yaşındaki Vedat Acar olduğu belirlendi. Acar’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acar’ın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
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