Seydikemer’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Hüsamettin Avcı’nın (56) kullandığı 07 ANC 370 plakalı otomobil, Fethiye Kaş kara yolu Demirler mevkiinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte Renoır (28) idaresindeki EF 028 AV plakalı lüks otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ve Bilal K. (30) ile Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Hüsamettin Avcı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.