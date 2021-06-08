Seydikemer’de bir kişi çayda boğuldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için çaya giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi’nde sera yapımında çalışan İbrahim Kölemen (48) bir arkadaşıyla serinlemek için Özlen Çayı’na girdi. Arkadaşıyla bir süre yüzen Kölemen, daha sonra gözden kayboldu. Kölemen’in arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla Kölemen’in cesedini çaya girdiği yerden yaklaşık 10 metre uzaklıkta buldu. Dalgıçların yaptıkları çalışmayla sudan çıkarılan Kölemen’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.