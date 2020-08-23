Sevimli kaplumbağı ezilmekten son anda zabıtalar kurtardı
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI YENİCEKÖY MAHALLESİNDE GÖREVDE DÖNEN İNEGÖL BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ YOLUN ORTASINDA TERS VAZİYETTE DÖNMÜŞ KAPLUMBAĞI GÖRÜNCE ARABALARINI DURDURUP HEMEN YARDIMINA KOŞTU. ZAMANIN FARK EDİLMESİYLE KAPLUMBAĞA EZİLMEKTEN KURTARILDI. YOLDAN ALINAN SEVİMLİ HAYVAN YOL KENARINA BIRAKILDI.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesinde görevde dönen İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri yolun ortasında ters vaziyette dönmüş kaplumbağı görünce arabalarını durdurup hemen yardımına koştu. Zamanın fark edilmesiyle kaplumbağa ezilmekten kurtarıldı. Yoldan alınan sevimli hayvan yol kenarına bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl Belediyesi bağlı Zabıta ekipleri Yeniceköy Mahallesinde görevden döndükleri sırada yol ortasında bir kaplumbağının ters vaziyette çırpındığı fark etti. Zabıta ekipleri hemen araçlarını kenara çekerek hızlı adımlarla ters vaziyette duran kaplumbağın yardımına koştu. Zabıta personeli tarafından yol ortasında alınan sevimli hayvan yol kenarına kadar getirilip tekrar doğaya bırakıldı. Zamanın fark edilmesiyle kaplumbağa ezilmekten kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
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