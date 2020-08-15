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Sevilen doktor koronadan hayatını kaybetti
VİRANŞEHİR İLÇESİNDEKİ ÖZEL BİR KLİNİKTE GÖREV YAPAN DR. ABDURRAHMAN DEMİR (46),
Asayiş 15.08.2020, 18:29
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Şanlıurfa’da özel bir klinikte görev yapan 46 yaşındaki Dr. Abdurrahman Demir, korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Viranşehir ilçesindeki özel bir klinikte görev yapan Dr. Abdurrahman Demir (46), bir süredir Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi görüyordu. Bugün durumu ağırlaşan doktor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Viranşehir’de görev yaptığı öğrenilen doktorun ölümü, ilçede büyük üzüntüye neden oldu.
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