Sevginur Aktaş’ı başından vuran eşi: “Bana her türlü iftirayı attılar”

Eşi Sevginur Aktaş’ı silahla başından vuran sanık Müslüm Aktaş, kendisine yönelik iftira atıldığını iddia etti.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 18 günlük eşini tabanca ile başından vuran polis memuru Müslüm Aktaş’ın yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Sanık Aktaş duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Olay günü eşinin intihar ettiğini öne sürüp tutuklanan sanık Aktaş, polise verdiği ifadesinde ise intiharın yaşanmadığını ve kendisinin vurduğunu söylemişti. Hastanede gördüğü tedavi sonrası taburcu olan Sevginur Aktaş’ın beyninin hasar görmesinden dolayı yürümekte ve görmekte sorun yaşadığı belirtildi.

“Bana her türlü iftirayı attılar”

Duruşmada dinlenen sanık Aktaş, “Suçsuzum ve masumum. Vatanını milletini seven bir Türk polisiyim. Bana her türlü iftirayı attılar. Sevgi daha önce bana birden fazla saldırma girişiminde bulundu. Kendisi sorunlu bir insandır, komşularıyla da arasında hep tartışma yaşadı. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısına celse arasında dosyaya sunduğu mütalaasında değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı mütalaasını tekrarlayan savcı, sanık Aktaş’ın olay günü tartıştığı eşiyle zorla birlikte olduğunu, ardından da beylik tabancasıyla başına hedef alarak ateş ettiğini belirterek, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, avukatın talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.