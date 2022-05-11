Sevgilisinin ölümüne sebep olan şahsa 8 yıl 4 ay hapis

Samsun’da sevgilisinin ölümüne sebep olduğu iddiayla tutuklanan genç, mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle’de 1 Kasım 2021’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki A.A., 112’ye ihbarda bulunarak arkadaşı 46 yaşındaki Necla K.’nin evinde hareketsiz halde yattığını söyledi. Olay yerine giden sağlık ekipleri de Necla K.’nin ölmüş olduğunu tespit etti. Ölümü şüpheli bulunan Necla K.’ye yapılan otopside kafasından tramvaya bağlı beyin ve beyincik kanaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Komşular ise evde tartışma sesleri ve tokat atma sesi duyduklarını iddia ettiler.

Gözaltına alınan A.A. ise, "Necla ile aramızda yalnızca sözlü tartışma meydana geldi. Ben kendisine taşkınlık yapmaması için sarıldım. Kendisini yatıştırmaya yönelik hareketlerde bulundum ancak darp etmedim. Öfkelenerek saçına başına vurup kendisine zarar verici hareketler yaptı" dedi.

Olaydan yaklaşık 3 ay sonra tutuklanan A.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında kendini savunan A.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim ölümle alakam yok. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

A.A.’nın avukatı Cihan Şahin ise, "Maktul ile sanık arasında gönül ilişkisi vardır. Darp etme ve öldürmek için bir sebep yoktur. Bu yüzden müvekkilimin beraatını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme A.A.’yı "kasken yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.