Sevgilisinin ablasına gönderdiği görüntülerle şantaj yaptı!

İstanbul'da sağlık personeli Güner K., duygusal ilişki kurduğu polis memuru Gökhan K.'yla ayrıldıktan sonra kıskançlık krizine girerek şantaja başvurdu. Eski sevgilisinin başka bir ilişkiye başladığını öğrenen genç kadın, eski erkek arkadaşına hamile olduğunu ve evlenmezse önce mesleğinden edip ardından cezaevine attıracağı şantajında bulundu.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, polis memurunun ablasına, birlikte çektirdikleri müstehcen görüntüleri gönderdi. Kadının hamile olmadığı ve fotoğrafla şantaj yaptığı anlaşılınca da hakkında dava açıldı.

Olay geçen yıl Kâğıthane'de meydana geldi.

İddiaya göre; Gökhan K. kız arkadaşı Güner K.'nın psikolojik sorunları olduğunu fark edince ilişkiyi sonlandırdı. Ardından da başka bir ilişkiye başladı.

Sosyal medyada polisi takip eden Güner K., eski sevgilisini yanında başka bir kızla birlikte görünce öfkelendi.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLAR

Genç kadın Gökhan K.'nın ablasına bir fotoğraf gönderdi. Gönderdiği fotoğrafta kendi üzerinde sadece iç çamaşırı ve Gökhan K.'nın ise üzerinde kıyafet bulunmuyordu.

'SENİ MESLEĞİNLE VURURUM'

Bununla da yetinmeyen genç kadın eski sevgilisine, kendisinden hamile olabileceğini eğer kendisiyle evlenmezse her yere şikayette bulunup mesleğinden edeceği şantajında bulundu. Aldığı mesajlar karşısında şoke olan genç adam polis merkezine giderek eski sevgilisi tarafından şantaja maruz kaldığı yönünde şikayette bulundu.

'BİR ANLIK SİNİRLE HAREKET ETTİM'

Şikayet üzerine genç kadın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç kadın eski sevgilisinin kendisini başka kadınlarla aldattığını, bu eylemi başka kadınlara da yaptığını bildiği için bir anlık sinirle bu şekilde davrandığını ifade etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Güner K.'nın fotoğraf ve mesajlarla Gökhan K.'ya yönelik 'Şantaj' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Sabah