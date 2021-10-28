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Sevgilisini öldürüp cesedini emniyete getirmişti, tanık olan taksi şoförü o anları anlattı

Kocaeli’de sevgilisini öldürüp, cesedini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getiren şüpheli ve taksi şoförü gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan taksi şoförü, cinayet anını anlattı. "Şok geçirdim, ne yapacağımı bilemedim" diyen şoför, "Sevgilisini silahla vurduğu ilk an kadın yaşıyordu, gözleri açıktı. Hastaneye gitmeme izin verseydi şu an yaşıyor olacaktı" dedi.

Asayiş 28.10.2021, 15:47 28.10.2021, 16:23
Sevgilisini öldürüp cesedini emniyete getirmişti, tanık olan taksi şoförü o anları anlattı

Kocaeli’de sevgilisini öldürüp, cesedini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getiren şüpheli ve taksi şoförü gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından serbest bırakılan taksi şoförü, cinayet anını anlattı. "Şok geçirdim, ne yapacağımı bilemedim" diyen şoför, "Sevgilisini silahla vurduğu ilk an kadın yaşıyordu, gözleri açıktı. Hastaneye gitmeme izin verseydi şu an yaşıyor olacaktı" dedi.

Olay, Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Akbaba isimli bir şahıs, taksiye binerek sevgilisi Seyhan Gözer’i işe bırakmak istedi. Araçta bir süre sohbet eden çift arasında bir anda tartışma yaşandı. Gözer’in araçtan inmek istemesi üzerine tokat atarak onu engelleyen Ali Akbaba, silahı çekerek sevgilisi Seyhan Gözer’i başından vurdu. Şoförü de tehdit ederek emniyete götürmesini isteyen Akbaba, şoförün hastaneye gitmesine de engel oldu. İçinde ceset bulunan taksi ile Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen şahıs, kız arkadaşını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu. Emniyet bahçesindeki taksinin içinde cesedi gören ekipler hemen harekete geçti. İlk olarak bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyetin bahçesine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Gözer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken taksi şoförü ve Ali Akbaba gözaltına alındı.

"Hastaneye gitmeme izin verseydi şu an kadın yaşıyor olacaktı"

İfadesi alınan taksi şoförü Süleyman Yıldım daha sonra serbest bırakıldı. Olay nedeniyle şok yaşadığını söyleyen Yıldım, "Değirmendere Topçular mevki’inde kadın ve adamı aldım. Kadını iş yerine bırakacaktım. Adam kadına "10 dakika konuşalım" dedi. Sonrasında ıssız bir yere gidince kadın bana "bu adam beni öldürecek" dedi. Ben de arabayı durdurdum ve bekledim. Kadın benim durmamı fırsat bilip arabadan inmeye çalıştı. Adam kadını arabanın içine çekerek tokat attı. Ben müdahale ettim, o sırada bir vatandaş daha geldi "ne oluyor?" dedi. O sırada belinden silahı çıkararak kadını başından vurdu. Şok geçirdim, ne yapacağımı bilemedim. Hastaneye götürmek istedim. İkinci defa sıkmak istedi ancak silah tutukluluk yaptı. Tekrardan ya bana, ya da kadına sıkacaktı. Hastaneye gitmek için arabayı çalıştırdım. O esnada bana "emniyete gidelim" dedi. Hastaneye gitmeme izin vermedi. Emniyete gittiğimizde de kadın ölmüştü. Olay sabah 08.00’de oldu. Korkmadım ama şok geçirdim. Sonuçta birisi önümde öldürüldü. İlk vurduğunda yaşıyordu, gözleri açıktı. Hastaneye gitmeme izin verseydi şu an kadın yaşıyor olacaktı. Her şey arabada bir anda meydana geldi" dedi.

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