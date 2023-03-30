Son Dakika
Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti: Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
UŞAK’TA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPTEN KAVGA EDEN 2 SEVGİLİDEN KADIN, SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ.
Asayiş 30.03.2023, 07:22
Uşak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden 2 sevgiliden kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay Uşak’ta İslice Mahallesi’ne bağlı Adaş Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre iki sevgili Adem Alagöz (41) ve Z.K. (27) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şiddet gören Z.K., mutfaktan aldığı bıçakla sevgilisi Adem Alagöz’ü bıçaklayarak yaraladı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alagöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Z.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.