DÜZCE (İHA) – Düzce’de basit yaralama sonrasında uzlaşmaya giden davanın müştekisi şüpheliyi Düzce Fehmi Öney Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evleri’ne 15 bin lira bağışta bulunması şartıyla affetti. Olayın uzlaşması gönüllü bağış yöntemiyle çözülürken toplumsal barışa da katkı sağlamış olundu.

Müşteki A.A., kendisini yaralayan O.Ş. hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine şüpheli O.Ş. hakkında basit yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasının Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu’na gönderilmesinin ardından uzlaştırmacı tarafından müşteki A.A. ile yapılan görüşmede, şüphelinin Düzce Fehmi Öney Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evlerine 15 bin TL bağışta bulunması şartı ile uzlaşılabileceği belirtildi. Uzlaştırmacı tarafından O.Ş. ile yapılan görüşmede şüpheli, bağışta bulunmayı kabul etti. Düzce Fehmi Öney Çocuk Esirgeme Kurumu Sevgi Evlerine 15 bin TL bağışta bulunulması nedeniyle dosyada uzlaşma sağlanarak, olay her iki taraf açısından da gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşarak toplumsal barışa da katkı sağlamış olundu.