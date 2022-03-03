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Sevda Noyan’ın dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan’ın yargılandığı dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi.

Asayiş 03.03.2022, 12:43
Sevda Noyan’ın dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevda Noyan’ın yargılandığı dava dosyası uzlaştırmaya gönderildi.

Bir televizyon programında söylediği ‘’15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır’’ sözleri nedeniyle Sevda Noyan’ın ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık avukatı hazır bulundu.

3 kişinin şikayetçi olmadığı kaydedildi

Duruşmada mahkeme, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne sanık Sevda Noyan ile aynı sitede yaşayan ve ondan şikayetçi olduğu belirtilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. Gelen yazıda herhangi bir mağdur olmadığı, kimlikleri belirlenen 3 kişinin de şikayetleri olmadığı kaydedildi.

"Bu sözler herhangi birine yönelik sarf edilen sözler değildir’’

Yazının ardından mahkeme, sanık Sevda Noyan’ın avukatına, müvekkili için ’zincirleme bir şekilde tehdit’ suçundan ek savunma hakkı verdi. Sanık avukatı ise ‘’Müvekkilimin suç teşkil ettiği iddia edilen eylemleri tehdit suçunun unsurlarını oluşturmamaktadır. Bu sözler herhangi birine yönelik sarf edilen sözler değildir. Dolayısıyla ek savunması alınması istenen suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz’’ dedi.

Mahkeme, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine, sanık Sevda Noyan ve onunla aynı sitede oturduğu belirtilen 3 mağdurla uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sevda Noyan, 3 Mayıs 2020 tarihinde bir televizyon programında sorulan bir soru üzerine, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın bizim aile bir 50 kişiyi götürür yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede var üç beş. Benim listem hazır açıkçası" şeklinde sözler sarf etmişti.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu da hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan’a ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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