Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Güney Kore polisi, kaybolduğu açıklanan Seul Belediye Başkanı Park Won-soon’un cansız bedenine ulaştı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Belediye Başkanı Park Won-soon’un yerel saatle 17.17’de kaybolduğu açıklanmıştı. Seul polisi, Won-soon’u arama çalışmaları başlatmış, cep telefonu sinyaline en son Seongbuk’un Gilsangsa Tapınağı yakınında erişildiğini ifade etmişti. Belediye Başkanı Won-soon’dan kötü haber geldi. Polis, Won-soon’un cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Belediye Başkanı’nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.