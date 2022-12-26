SES yöneticilerinin yargılandığı davada ara karar açıklandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in de aralarında olduğu 8 sendika yöneticisinin yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; tutuklu sanıklar Selma Atabey, Gönül Erden ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ile sendika üyeleri katıldı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in de aralarında bulunduğu 8 sendika yöneticisi hakkında, “örgüt üyeliği”, “örgütü yönetmek” ve “örgüt propagandası” iddialarıyla açılan davanın duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklamak için 15 dakika mola verdi. Molanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gönül Erden ile Selma Atabey’in tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer sanıklar hakkındaki bazı adli kontrol tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

"Gizli tanık kendisini kurtarmak için iftira atıyor"

Gizli tanığın bir önceki duruşmadaki beyanlarını kabul etmeyen SES Eş Genel Başkan Erden, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Hepsi iftira, yalan. Benim hakkımda söylediği illegal yollarla yurt dışına çıktığım tamamen yalandır. Bana dair söylediği hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Gizli tanık çok rahat bir şekilde yalan söylüyor. Kendisini kurtarmak için iftira atıyor" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki celse 13 Mart’a erteledi.