Ses bombası attıkları sırada polise denk gelen şüpheliler yakayı ele verdi
ADANA’DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE BULUNAN İKİ KİŞİ SES BOMBASI ATTIĞI SIRADA DEVRİYE ATAN POLİS EKİBİYLE KARŞILAŞTI. POLİSTEN KAÇARKEN ŞAHISLAR MOTOSİKLET KAZA YAPARKEN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ KAÇARKEN YAKALANDI.
Adana’da motosiklet üzerinde bulunan iki kişi ses bombası attığı sırada devriye atan polis ekibiyle karşılaştı. Polisten kaçarken şahıslar motosiklet kaza yaparken şüphelilerden biri kaçarken yakalandı.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosiklet ile ilerleyen H.Ç. ve Z.A. bir yere ses bombası attıktan sonra devriye atan polis ekipleriyle karşılaştı. Polis ve motosiklet arasında kısa süre kovalamaca sonucunda motosikleti kullanan H.Ç. kaza yaptı. Ardından yolcu konumunda bulunan Z.A ve sürücü H.Ç. koşarak kaçmaya başladı.
Polis kaçan zanlılardan Z.A.’yı ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Z.A. emniyete götürüldü.
Polis sürücü H.Ç.’nin arama çalışmalarına devam ediyor.
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