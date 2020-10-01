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Servis minibüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
ÇORUM’DA KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN BİR SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 01.10.2020, 19:41
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Çorum’da karşıdan karşıya geçerken bir servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaza, Osmancık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Coşkun K. yönetimindeki servis minibüsü, Osmancık Köprüsü’nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 67 yaşındaki Fatma Dilekçi’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Durumu ağır olan Dilekçi, olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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