banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var

Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Asayiş 31.05.2021, 16:56
Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin A. (75) ‘ya Kestel Tur’a bağlı 16 S 3002 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur