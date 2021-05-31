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Servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı
Bursa’nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Asayiş 31.05.2021, 16:56
Bursa’nın Kestel ilçesinde servis minibüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza ilçe merkezinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin A. (75) ‘ya Kestel Tur’a bağlı 16 S 3002 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.