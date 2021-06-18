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Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş 18.06.2021, 12:11
Servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde fabrikalara işçi taşıyan 59 S 3017 servis minibüsü ile 39 BA 498 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araçta da maddi hasar oluşurken, panik halinde servisten inen işçiler ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, hurdaya dönen araçlar ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, itfaiye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
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