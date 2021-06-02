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Servis midibüsleri çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında iki servis midibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Asayiş 02.06.2021, 10:43
Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında iki servis midibüsü çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Sanayi Kavşağı’nda saat 08.30’da iki servis midibüsünün çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar H. yönetimindeki 59 S 4294 plakalı servis aracı, Pınar Bulvarı’ndan kavşağa bağlandığı esnada, Kapaklı – Saray istikametinde seyreden Burhan A. yönetimindeki 59 S 4294 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada servis şoförü Serdar H. hafif şekilde yaralandı.Yaralı şoför, 112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma işlemleri başlattı.