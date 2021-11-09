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MSB: "Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.&
Servis araçlarına droneli denetim
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Okul Önlerinde ve Okul Servis Araçlarına” yönelik, droneli denetim yapıldı.
Asayiş 09.11.2021, 16:10
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Okul Önlerinde ve Okul Servis Araçlarına” yönelik, droneli denetim yapıldı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde planlanan “Okul Önlerinde ve Okul Servis Araçlarına” yönelik, servis güzergâhlarını takip edip etmedikleri, öğrenci indirme ve bindirme kurallarına riayet edip etmedikleri, hız kuralları ve öğrenci haricinde yolcu alıp almadıkları hususlarında drone destekli denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler sürücüleri kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu.