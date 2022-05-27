banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!

Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da viyadükte iki servis aracının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 27.05.2022, 20:51
Servis araçları çarpıştı: 4 yaralı

Malatya’da viyadükte iki servis aracının karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 18.40 sularında Malatya-Ankara karayolu Turgut Özal Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan D.Ö. idaresindeki 44 S 0611 plakalı servis aracı ile aynı yöne ilerleyen E.A. yönetimindeki 44 S 0633 araç çarpıştı. Kazada M.G., E.Y., M.A. ve G.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
23°
açık