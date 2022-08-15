banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Suudi petrol devinin kârında yüzde 90’lık artış
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda
Sezonun ilk palamutları 30 liradan tezgâhlarda

Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 15.08.2022, 19:17
Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Çağlayan Mahallesi 1020. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.K. idaresindeki 33 NJ 954 plakalı servis aracı, sokaktan geçerken 3 yaşındaki Yiğitalp Genç’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk kaza yerinde yaşamını yitirdi Olayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak şekilde servis olarak kullanılan araç trafikten men edildi.

Yorumlar (0)
23°
açık