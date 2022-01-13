Sertavul Geçidinde zincirsiz araçlara geçiş izni yok

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan önemli geçitlerinden olan Mersin’in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi’ndeki kar ve tipi nedeniyle araçların zincirsiz ve kar lastiği olmadan geçişlerine izin verilmiyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimi bulduğu Sertavul’da, kara yolları ekipleri yolun açık tutmak için yoğun çaba harcadığı, geçişlerin kontrollü verildiği yolda, tır ve büyük tonajlı kamyonların Mut’tan Sertavul yönüne geçişlerine izin verilmiyor.

Tır ve büyük tonajlı kamyonların Mut ve Sertavul geçidinde bekletiliyor.