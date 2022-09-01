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Şermin Sarı’yı eski eşi öldürmüş

Adana’da kafası taşla ezilerek öldürülen kadını, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Eski eş, olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.

Asayiş 01.09.2022, 08:56 01.09.2022, 09:30
Şermin Sarı’yı eski eşi öldürmüş

Adana’da kafası taşla ezilerek öldürülen kadını, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Eski eş, olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.

Merkez Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Şermin Sarı’nın cinayet şüphelisinin, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşi Erhan Poyraz olduğu belirlendi. Sarı’nın 4 gün önce eski eşi Poyraz’dan şikayetçi olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Erhan Poyraz ise olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf etti.

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