Şerit ihlali yaptı, otomobile çarpıp metrelerce takla attı: 4 yaralı

Kırıkkale’de şerit ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Şarampole devrilen her iki otomobilde kullanılamaz hale geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 71 AAU 628 plakalı otomobil, sürücüsünün şerit ihlali yapması neticesinde E.A.’nın kullandığı 35 BFC 976 plakalı otomobile çarptı. Şarampole düşen otomobillerden biri metrelerce takla atarak ters devrildi. Kazada, sürücülerden E.G. ile E.A. yolculardan ise B.Y. ve H.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen iki otomobilde, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.