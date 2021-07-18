Serinlemek için suya girip kaybolan 5 kişilik aileden hepsinin cesetlerine ulaşıldı

Suluova ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile fertlerinden 3'ü suya girdi. Baraj gölünde 5 kişilik aile üyelerinin çırpındığını fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

AİLE BİREYLERİNİN TAMAMININ CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu önce Elif Cenik ve Sultan Cenik'in cansız bedenleri bulundu. Kısa süre sonra Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'in de cansız bedenlerine ulaşıldı.

VALİ DE ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

Olay yerine gelerek itfaiye ve AFAD'ın yaptığı kurtarma çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, açıklamalarda bulundu.