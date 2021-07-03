Serinlemek için kanala giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği kanalda boğulan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi’nde 2 arkadaşı ile birlikte serinlemek için sulama kanalına giren ve bir anda suya batan 14 yaşındaki Ömer Yokuş’tan haber alınamadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, dalgıç polisler sulama kanalının kapaklarında çocuğun cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Yokuş’tan cansız bedeni ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ölümü, ailesi ve yakınlarını büyük üzüntüye boğdu.