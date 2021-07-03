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Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber alınamadı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği kanalda boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Asayiş 03.07.2021, 17:01
Serinlemek için kanala girdi, bir daha haber alınamadı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği kanalda boğulduğu düşünülen 14 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. (14), 2 arkadaşı ile birlikte serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra suda batmaya başlayan genç, kısa sürede gözden kayboldu. Hemen kanaldan çıkan arkadaşları durumu ailelerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kaybolan genç için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Çevredeki vatandaşlar da çalışmalara destek verirken, bölgeye sualtı ekipleri de sevk edildi.

Bölgede endişeli bekleyiş ve kanal içerisinde ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
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