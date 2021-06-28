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Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 23 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 28.06.2021, 22:34
Serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren 23 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, bugün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Karabük Mahallesi Finiş mevkiinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte bölgeye gelen Ömer Güzel Şahin (23), yüzmek için Köprüçayı Irmağı’na girdi. Şahin’in suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile sağlık ekipleri sevk edildi. JAK Timi dalgıçları, kısa bir arama çalışmasının ardından Şahin’in cesedine ulaştı. Gencin cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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