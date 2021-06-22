banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu.

Asayiş 22.06.2021, 16:23
Serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu

Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren kız çocuğu kayboldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bostaniçi Mahallesi’ndeki Sıhke Göleti’nde meydana geldi. Diyarbakır’dan mevsimlik işçi olan ailesiyle Van’a gelen D.K. isimli kız çocuğu, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suya batarak gözden kaybolan D.K.’nın kurtarılması için ilgili birimlere haber verildi. Bölgeye sağlık, AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dalgıçların gölette arama yapması bekleniyor.

Küçük kızın yakınları ise göletin kenarında gözyaşları dökerek, umutlu bir haber bekliyor.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493