Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu
ADANA’DA GECE SERİNLEMEK İÇİN ARKADAŞI İLE SULAMA KANALINA GİREN ŞAHIS BOĞULDU.
Adana’da gece serinlemek için arkadaşı ile sulama kanalına giren şahıs boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Camuzcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Eskikanbur (40) arkadaşıyla birlikte gece serinlemek için sulama kanalına girdi. İki arkadaş bir süre yüzdükten sonra Eskikanbur boğulma tehlikesi atlattı. Arkadaşının kurtarmaya çalıştığı Eskikanbur suda kayboldu. Bunun üzerine dalgıç polislere haber verildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, yaptıkları aramada kaybolan şahsı bulamadı. DSİ’ye de suyun kesilmesi için bilgi verildi. Suyun kesildiği kanalda dalgıç polisler sabah saatlerinde Eskikanbur’un cesedine ulaştı. Eskikanbur’un arkadaşları ve yakınları cesedi görünce gözyaşlarına boğuldu. Yeğeninin "dayı" diye ağlaması herkesi duygulandırdı. Cumali Eskikanbur’un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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