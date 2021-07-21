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Serinlemek için girdiği suda boğulan Halil Sevil son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde serinlemek için girdiği Kocasu’da boğulan Halil Sevil, gözyaşları arasında defnedildi.

Asayiş 21.07.2021, 16:14
Serinlemek için girdiği suda boğulan Halil Sevil son yolculuğuna uğurlandı
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde serinlemek için girdiği Kocasu’da boğulan Halil Sevil, gözyaşları arasında defnedildi.

Yenişehir ilçesi Çayırlı Mahallesi’ndeki Kocasu’ya serinlemek için giren Halil Sevil boğularak can verdi. Olayı görenler durumu itfaiye, AFAD, jandarma ve 112’ye haber verdiler.

Olay yerine gelen itfaiye ve dalgıç ekipleri derede 3 saat süren arama sonucunda Sevil’in cenazesine ulaştılar. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Talihsiz adam bugün Çitli Mahallesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakip mahalle mezarlığına defnedildi.
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