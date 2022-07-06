Serinlemek için girdiği nehirden cansız bedeni çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Sakarya Nehri’nde kaybolan 11 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Güneşler Caddesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile beraber serinlemek için suya giren yabancı uyruklu 11 yaşındaki Muhammet El Muhayim akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine AFAD ve dalgıç polisler arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde sabah saatlerinde 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine gönderildi.