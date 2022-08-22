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Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çay içtikleri gölete serinlemek için giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 22.08.2022, 23:14
Serinlemek için girdiği göletten cansız bedeni çıktı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde çay içtikleri gölete serinlemek için giren 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Yukarıçalıca Mahallesi’ndeki taşocağı yanında bulunan gölette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, göletin kenarına çay içmek için giden Hasan Efe Z. (15) ve Emirhan Kızıldağ (17), bir süre sonra serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suyun kendilerini çektiğini anlayan Efe Z. göletten çıkmayı başarırken Kızıldağ, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması gerçekleştiren AFAD ekipleri, Kızıldağ’ın cansız bedenine ulaştı. 17 yaşındaki Kızıldağ’ın cansız bedeni Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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