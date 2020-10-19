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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
TOKAT’TA SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN GENÇ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 19.10.2020, 11:59
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Tokat’ta serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Kadıvakfı köyünde Kenan Uçar (25), yüzmek için arkadaşları ile gölete girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Uçar’a arkadaşlarının yardım çabaları yetersiz kaldı. Suda gözlerde kaybolan gencin arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan Tokat AFAD ekibi gölette çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından gencin cenazesi sudan çıkartıldı. Uçar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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