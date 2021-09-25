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Serinlemek için girdiği gölde kayboldu

İstanbul Sancaktepe’de serinlemek için girdiği Aydos Gölü’nde kaybolan şahsı arama çalışması başlatıldı.

Asayiş 25.09.2021, 18:07
Serinlemek için girdiği gölde kayboldu

İstanbul Sancaktepe’de serinlemek için girdiği Aydos Gölü’nde kaybolan şahsı arama çalışması başlatıldı.

Sancaktepe’de bulunan Aydos Gölü’ne öğleden sonra arkadaşlarıyla gelen Hüseyin Eriş (39) serinlemek suya girdi. Eriş, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde kaybolan kişiyi aramak için çalışma başlattı.

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