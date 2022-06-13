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Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi’nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde dün serinlemek için girdiği Fırtına Deresi’nde boğularak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 13.06.2022, 14:55
Serinlemek için girdiği Fırtına Deresi’nde boğulan genç son yolculuğuna uğurlandı

Rize’nin Ardeşen ilçesinde dün serinlemek için girdiği Fırtına Deresi’nde boğularak hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye kaldırdı. Dedecan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Dedecan bugün Ardeşen Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Özgür Köyü’nde toprağa verildi.

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