Serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı, cankurtaranın çabası anbean görüntülendi

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılarak gözlerden kaybolan bir kişi, cankurtaranın uzun süren çabaları sonucu bulunarak sahile çıkartıldı. Cankurtaranın şahsı arama ve denizden çıkartma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bayram tatilini değerlendirmek için Konya’dan gelen ve Karaburun sahilinde denize giren 41 yaşındaki Yusuf Ü. isimli şahıs, denizin dalgalı olması ve çeken akıntı nedeniyle kısa sürede gözlerden kayboldu. Şahsın boğulduğunu gören vatandaşlar hemen cankurtarana haber verdi. İhbarın ardından jetski ile denizde şahsı arama çalışması başlatan cankurtaran, Yusuf Ü.’yü bulmak ve kurtarmak için uzun süre çaba harcadı. Sonunda şahsı bulunan cankurtaran şahsı, denizden çıkartarak sahile getirdi.

Kalbi durduğu öğrenilen Yusuf Ü.’yü hayata döndürmek için hem cankurtaran hem de vatandaşlar uzun süre suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Yusuf Ü. Akçakoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarma anları anbean görüntülendi

Yusuf Ü.’yü kurtarmak için jetski ile denize açılan cankurtaranın çabası ve şahsı denizden kurtarma anları ise plajda bulunan vatandaşlar tarafından an ve an görüntülendi. Şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.