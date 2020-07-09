Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
TEKİRDAĞ’IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE SERİNLEMEK MAKSADIYLA DENİZ GİREN GENÇ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRİNCE DEVREYE DENİZ POLİSİ, UMKE VE AFAD EKİPLERİ GİRDİ. EKİPLERİN YOĞUN GAYRETİ İLE SUDAN ÇIKARILAN GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILMADI.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin yoğun gayretiyle sudan çıkarılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Edinilen bilgilere göre olay Marmaraereğlisi ilçesi Kaptan-2 mevkiinde meydana geldi. Muhammet Celayir (23) adlı genç serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin denizde çırpındığını görenler deniz polisi ile Tekirdağ UMKE ve Tekirdağ AFAD ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce denizden çıkarılan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|35
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
|İmsak
|03:37
|Güneş
|05:34
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:45
|Yatsı
|22:33