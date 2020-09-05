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Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi
KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE DALGALARA KAPILAN BERKAY ÖZBOYACI'NIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU.
Asayiş 05.09.2020, 18:21
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan şahsın cansız bedeni bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde andıra ilçesi Sardala Koyu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaşayan Berkay Özboyacı (33) dün akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, havanın kararması nedeni ile arama çalışması yapamadı. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında Özboyacı’nın cansız bedeni Bağırganlı sahilinde bulundu. Özboyacı’nın cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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