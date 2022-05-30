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Serinlemek için girdiği barajda boğuldu kardeşi kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Karaçay Barajına giren iki kardeşten biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 30.05.2022, 13:47
Serinlemek için girdiği barajda boğuldu kardeşi kurtarıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Karaçay Barajına giren iki kardeşten biri kurtarıldı, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Arda (14) ve Berat Tandır (12) kardeşler, serinlemek için Karaçay Barajına girdi. Yüzmeye başladıktan bir süre sonra her ikisinin de çırpındığını gören vatandaşlar, Berat’ı sudan çıkarırken, Arda Tandır gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri kurtarılan çocuğu, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

AFAD, itfaiye ve su altı polisinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Arda Tandır’ın cansız bedenine ulaşıldı. Arda’nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Berat Tandır’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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