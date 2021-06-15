banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bomba gibi açıklamalar
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
Sedat Peker'den Kuzu Holding iddiaları!
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
MİT'ten DEAŞ'a Suriye'de büyük darbe
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraja giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 15.06.2021, 13:43
Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraja giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Yunus Çiftçi serinlemek için Atatürk Barajı Gölet’ine girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çiftçi’nin bulunması için Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası Çiftçi’nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
20°
parçalı bulutlu
banner493