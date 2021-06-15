Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraja giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Yunus Çiftçi serinlemek için Atatürk Barajı Gölet’ine girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Çiftçi’nin bulunması için Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Dalgıç Polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası Çiftçi’nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.