banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Akıncı üssü davasında karar açıklandı
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Az kalsın sahibi öldürecekti!
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması

Serinlemek için girdiği baraj gölünden cansız bedeni çıktı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde baraj gölüne giren 22 yaşındaki genç çocuk boğularak can verdi.

Asayiş 12.07.2021, 19:27
Serinlemek için girdiği baraj gölünden cansız bedeni çıktı
banner502

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde baraj gölüne giren 22 yaşındaki genç çocuk boğularak can verdi.

Olay, Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesi Kralkızı Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için baraja giren 22 yaşındaki Aydın Gider aniden suda kayboldu. Arkadaşları Gider’in kaybolduğunu fark edince durumu AFAD, UMKE, jandarma balık adamlar ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yarım saatlik arama çalışması sonrası Aydın Gider’in cansız bedenine ulaştı. Gider’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Ergani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501