Serinlemek için girdiği baraj gölünden cansız bedeni çıktı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde baraj gölüne giren 22 yaşındaki genç çocuk boğularak can verdi.

Olay, Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Yoncalı Mahallesi Kralkızı Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için baraja giren 22 yaşındaki Aydın Gider aniden suda kayboldu. Arkadaşları Gider’in kaybolduğunu fark edince durumu AFAD, UMKE, jandarma balık adamlar ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yarım saatlik arama çalışması sonrası Aydın Gider’in cansız bedenine ulaştı. Gider’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Ergani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.