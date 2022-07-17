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Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü’ne giren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Asayiş 17.07.2022, 14:51
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü’ne giren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü kıyısında yaşandı. Serinlemek için suya giren 19 yaşındaki Murat Pelek, bir süre yüzdükten sonra suda gözden kayboldu. Gencin boğulmak üzere olduğunu fark eden çevredekiler, suya atlayıp çıkarttı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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