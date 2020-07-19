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Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğuldu
KAHRAMANMARAŞ’TA BİR GENÇ SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLETİNDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 19.07.2020, 19:19
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Kahramanmaraş’ta bir genç serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Barajında meydana geldi. Yabancı uyruklu Ahmet Gırıta, (24), serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra bağırma sesleri duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su altı arama kurtarma ekipleri, bot yardımıyla baraj göletinde arama yaptı. Yapılan arama sonrası sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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