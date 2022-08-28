Serinlemek için dereye giren turist hayatını kaybetti

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde serinlemek için dereye giren 2 turistten biri hayatını kaybederken, diğeri ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı Behice köyünde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Rize’ye bugün geldikleri öğrenilen İran uyruklu turistlerden 2’si serinlemek için Fırtına deresine girerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine JAK, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından suya kapılan 2 İranlı turistten 1’i sağ olarak kurtarılırken, 32 yaşındaki Mohammed Ali Abdolamir ise akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların da müdahalesine rağmen gözden kaybolan Abdolamir’in cansız bedenine 500 metre ileride bulunan kayalık alanda ulaşıldı. Kurtarılan turist ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.