Serinlemek için denize giren Rus uyruklu turist boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için denize giren 60 yaşlarındaki Rus uyruklu turist boğularak hayatını kaybetti.

Olay Kestel Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre üzerinden kimlik çıkmayan ve henüz kimliği tespit edilemeyen erkek turistin cesedi ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Alanya Belediye Mezarlığı morguna kaldırıldı. Turistin kimlik tespit çalışması devam ederken jandarmanın olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü bildirildi.